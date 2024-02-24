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Над тремя областями уничтожено 12 вражеских "Шахедов" и две ракеты Х-59

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 февраля 2024, 02:26
Над тремя областями уничтожено 12 вражеских Шахедов и две ракеты Х-59
обломки сбитого вражеского дрона, фото: Силы оборны юга

Силы обороны юга сообщили о сбитии 12 вражеских дронов и двух ракет Х-59 в их операционной зоне.

Источник: Силы обороны юга Украины в Телеграмм, Воздушные силы

Дословно: "БпЛА типа "Shahed-131/136", направленные из акватории Черного моря, осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны, в центральные регионы.

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Подразделениями противовоздушной обороны в нашей операционной зоне было сбито

12 дронов-камикадзе: 2 - над Николаевской областью, по 5 - над Кировоградской и Одесской областями".

"Параллельно с дронами враг применил и управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря. 2 ракеты уничтожены силами ПВО на Кировоградщине.

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Судьба самолета выясняется".

Детали: Военные сообщили также, что один из сбитых дронов, упав в жилой квартал Одессы, вызвал разрушения и возгорание в типичном одесском дворике.

В сообщении добавляют: "И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии".

Кроме того, еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами.

Обновлено: Утром Воздушные силы уточнили, что в ночь на 24 февраля оккупанты осуществляли атаки двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из Ростовской обл.), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (с ВОТ Херсонской обл.) и и 12-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Темы: Шахедвойна
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