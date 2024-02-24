У російському Липецьку пролунали вибухи, горів металургійний комбінат

У ніч на 24 лютого на металургійному комбінаті в російському Липецьку пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: Mash, Astra, губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов

Деталі: Як повідомляють соцмережі, сильна пожежа трапилася на території НЛМК у Липецьку. Зі слів очевидців, перед цим над містом пролунало кілька вибухів.

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Судячи з кадрів, вогонь палахкотить просто на території комбінату. Незадовго до цього місцеві чули звуки безпілотників.

Зазначається, що "по них могла відпрацювати ППО". Проте офіційного підтвердження поки що немає.

Mash додає, що "Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям. У тому числі для держави".

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Оновлено: Пізніше Артамонов повідомив, що "сталося загоряння в одному з цехів НЛМК. Вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня".

Він також додав: "За непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату. Зараз цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео перевіряють".