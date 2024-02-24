В российском Липецке прогремели взрывы, горел металлургический комбинат

В ночь на 24 февраля на металлургическом комбинате в российском Липецке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар.

Источник: Mash, Astra, губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов

Детали: Как сообщают соцсети, сильный пожар случился на территории НЛМК в Липецке. По словам очевидцев, перед этим над городом прозвучало несколько взрывов.

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Судя по кадрам, огонь полыхает прямо на территории комбината. Незадолго до этого местные слышали звуки беспилотников.

Отмечается, что "по ним могла отработать ПВО". Однако официального подтверждения пока нет.

Mash добавляет, что "Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием. В том числе для государства".

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Обновлено: Позже Артамонов сообщил, что "произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует".

Он также добавил: "По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют".