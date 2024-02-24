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Ворог атакував громаду Сумщини 12 ракетами, на іншу скинув 14 мін

Ольга Глущенко Субота, 24 лютого 2024, 04:06
Ворог атакував громаду Сумщини 12 ракетами, на іншу скинув 14 мін
наслідки російських обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 28 обстрілів територій Сумської області, одну з громад атакували 12 ракетами НУРС, на іншу – скинули 14 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Великописарівська громада: здійснено скидання вибухового пристрою з FPV-дрону (3 вибухи) та мінометні обстріли (24 вибухи). З території РФ з гелікоптеру здійснено пуск 12 ракет (орієнтовно НУРС)".

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Деталі: На територію Хотінської громади росіяни скинули 14 мін.

Загалом зафіксовано 148 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

По Середино-Будській громаді ворог вдарив з РСЗВ, 15 вибухів та мінометів, 8 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

На Краснопільську громаду відбулися скидання вибухового пристрою з FPV-дрону, 3 вибухи; мінометні обстріли, 10 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії, 6 вибухів; АГС, 20 вибухів; міномету, 19 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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