Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атаковал громаду Сумщины 12 ракетами, на другую сбросил 14 мин

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 февраля 2024, 04:06
Враг атаковал громаду Сумщины 12 ракетами, на другую сбросил 14 мин
последствия российских обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 28 обстрелов территорий Сумской области, одну из громад атаковали 12 ракетами НУРС, на другую - сбросили 14 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывного устройства с FPV-дрона (3 взрыва) и минометные обстрелы (24 взрыва). С территории РФ с вертолета осуществлен пуск 12 ракет (ориентировочно НУРС)".

Реклама:

Детали: На территорию Хотинской громады россияне сбросили 14 мин.

Всего зафиксировано 148 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

По Середино-Будской громаде враг ударил из РСЗО, 15 взрывов и минометов, 8 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

На Краснопольскую громаду произошли сброс взрывного устройства с FPV-дрона, 3 взрыва; минометные обстрелы, 10 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии, 6 взрывов; АГС, 20 взрывов; миномета, 19 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: враг сбросил на громаду 42 мины, на другую – 3 бомбы КАБ-500
Обстрел Сумщины: в дом попал дрон оккупантов, погибли 5 членов семьи
Враг бил по Сумщине: более 250 взрывов, ранены 4 гражданских лица
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: