Враг атаковал громаду Сумщины 12 ракетами, на другую сбросил 14 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 28 обстрелов территорий Сумской области, одну из громад атаковали 12 ракетами НУРС, на другую - сбросили 14 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывного устройства с FPV-дрона (3 взрыва) и минометные обстрелы (24 взрыва). С территории РФ с вертолета осуществлен пуск 12 ракет (ориентировочно НУРС)".

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Детали: На территорию Хотинской громады россияне сбросили 14 мин.

Всего зафиксировано 148 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

По Середино-Будской громаде враг ударил из РСЗО, 15 взрывов и минометов, 8 взрывов.

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На Краснопольскую громаду произошли сброс взрывного устройства с FPV-дрона, 3 взрыва; минометные обстрелы, 10 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии, 6 взрывов; АГС, 20 взрывов; миномета, 19 взрывов.