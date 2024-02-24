Враг атаковал громаду Сумщины 12 ракетами, на другую сбросил 14 мин
В течение прошлого дня россияне совершили 28 обстрелов территорий Сумской области, одну из громад атаковали 12 ракетами НУРС, на другую - сбросили 14 мин.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывного устройства с FPV-дрона (3 взрыва) и минометные обстрелы (24 взрыва). С территории РФ с вертолета осуществлен пуск 12 ракет (ориентировочно НУРС)".
Детали: На территорию Хотинской громады россияне сбросили 14 мин.
Всего зафиксировано 148 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.
По Середино-Будской громаде враг ударил из РСЗО, 15 взрывов и минометов, 8 взрывов.
На Краснопольскую громаду произошли сброс взрывного устройства с FPV-дрона, 3 взрыва; минометные обстрелы, 10 взрывов.
В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии, 6 взрывов; АГС, 20 взрывов; миномета, 19 взрывов.