Суд зобов’язав Трампа виплатити понад $454 млн штрафу у справі про шахрайство

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як його визнали винним у справі про шахрайство з нерухомістю.

Джерело: Reuters

Деталі: У публікації зазначається, що виплата включає штраф у розмірі 354,9 мільйона доларів, а також відсотки.

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Суд також зобов'язав дорослих синів Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Еріка, виплатити майже 4,7 мільйона доларів кожному, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга – 1,1 мільйона доларів, включаючи відсотки.

Загальна сума виплат, яка була визначена в четвер, становить $464,6 млн. Понад 114 000 доларів відсотків будуть продовжувати нараховуватися щодня, в основному тільки для Дональда Трампа. Рішення щодо цього питання було оприлюднене у п'ятницю.

Генеральний прокурор Летиція Джеймс звинуватила відповідачів у незаконному завищенні вартості майна Трампа з метою завищення його статків і отримання кращих умов кредитування та страхування.

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Reuters також зазначає, що Трампу заборонено протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати кредити в банках, зареєстрованих у штаті. Його дорослі сини отримали дворічні заборони на керівні посади.

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