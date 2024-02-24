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Суд обязал Трампа выплатить более $454 млн штрафа по делу о мошенничестве

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 февраля 2024, 05:02
Суд обязал Трампа выплатить более $454 млн штрафа по делу о мошенничестве
Трамп, фото: Getty Images

Судья штата Нью-Йорк официально обязал Дональда Трампа выплатить 454,2 миллиона долларов после того, как его признали виновным по делу о мошенничестве с недвижимостью.

Источник: Reuters

Детали: В публикации отмечается, что выплата включает штраф в размере 354,9 миллиона долларов, а также проценты.

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Суд также обязал взрослых сыновей Трампа, Дональда Трампа-младшего и Эрика, выплатить почти 4,7 миллиона долларов каждому, а бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга - 1,1 миллиона долларов, включая проценты.

Общая сумма выплат, которая была определена в четверг, составляет $464,6 млн. Более 114 000 долларов процентов будут продолжать начисляться ежедневно, в основном только для Дональда Трампа. Решение по этому вопросу было обнародовано в пятницу.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс обвинила ответчиков в незаконном завышении стоимости имущества Трампа с целью завышения его состояния и получения лучших условий кредитования и страхования.

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Reuters также отмечает, что Трампу запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании или получать кредиты в банках, зарегистрированных в штате. Его взрослые сыновья получили двухлетние запреты на руководящие должности.

Предыстория:

  • О расследовании в отношении бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году после того, как The New York Times опубликовало расследование о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно ему, бизнес Трампа не декларировал доходы и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован.
  • В сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экс-президента США с недвижимостью.
  • Тем временем другой суд над Трампом в Нью-Йорке – по делу о выплатах порноактерам для влияния на результаты выборов 2016 года – начнется, скорее всего, в конце марта.

Темы: ТрампсудСШАмошенничество
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