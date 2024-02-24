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Захисники знищили ще 770 окупантів і 36 ворожих артсистем

Ольга Глущенко Субота, 24 лютого 2024, 07:32
Захисники знищили ще 770 окупантів і 36 ворожих артсистем
українські захисники, ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 770 загарбників, 8 танків і 36 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,
  • танків ‒ 6534 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,
  • артилерійських систем – 9952 (+36) од,
  • РСЗВ  – 999 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 684 (+2) од,
  • літаків – 340 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31) од,
  • крилатих ракет ‒ 1905 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 25 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1576 (+1) од.

Теми: втрати у війніГенштабвійна
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