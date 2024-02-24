Захисники знищили ще 770 окупантів і 36 ворожих артсистем
Субота, 24 лютого 2024, 07:32
За минулу добу Сили оборони знищили ще 770 загарбників, 8 танків і 36 артсистем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,
- танків ‒ 6534 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,
- артилерійських систем – 9952 (+36) од,
- РСЗВ – 999 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 684 (+2) од,
- літаків – 340 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31) од,
- крилатих ракет ‒ 1905 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 25 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,
- спеціальної техніки ‒ 1576 (+1) од.