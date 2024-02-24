Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уничтожили еще 770 оккупантов и 36 вражеских артсистем

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 февраля 2024, 07:32
Защитники уничтожили еще 770 оккупантов и 36 вражеских артсистем
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 770 захватчиков, 8 танков и 36 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 409010 (+770) человек,
  • танков – 6534 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 12425 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 9952 (+36) ед,
  • РСЗО – 999 (+0) ед,
  • средств ПВО – 684 (+2) ед,
  • самолетов – 340 (+1) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31) ед,
  • крылатых ракет – 1905 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 25 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28) ед,
  • специальной техники – 1576 (+1) ед.

Темы: потери в войнеГенштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
потери в войне
Ракетные войска уничтожили 2 российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М3" – Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 49 артиллерийских систем и 37 ББМ
Третья штурмовая бригада уничтожила под Авдеевкой 35 окупантов. Еще 9 захватила в плен
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: