Защитники уничтожили еще 770 оккупантов и 36 вражеских артсистем
Суббота, 24 февраля 2024, 07:32
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 770 захватчиков, 8 танков и 36 артсистем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 409010 (+770) человек,
- танков – 6534 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 12425 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 9952 (+36) ед,
- РСЗО – 999 (+0) ед,
- средств ПВО – 684 (+2) ед,
- самолетов – 340 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31) ед,
- крылатых ракет – 1905 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 25 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28) ед,
- специальной техники – 1576 (+1) ед.