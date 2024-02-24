Президентка Єврокомісії приїхала до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва у другу річницю початку повномасштабної війни.

Джерело: фон дер Ляєн у Twitter, яку цитує "Європейська правда"

Пряма мова фон дер Ляєн: "Я у Києві, щоб відзначити другу річницю річниці війни Росії проти України та винятковий опір українського народу.

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Ми ще рішучіше, ніж будь-коли, підтримуємо Україну – фінансовою підтримкою, економічною, військовою, моральною. Доки країна нарешті буде вільною".

Нагадаємо: У п'ятницю ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що президентка Єврокомісії планує їхати до Києва разом з прем'єром Бельгії, яка зараз є головуючою країною у Раді ЄС.

Цього тижня офіційно підтвердилося, що Урсулу фон дер Ляєн обирають ключовою кандидаткою від її політичної групи, відтак у разі перемоги ЄНП на виборах вона має вдруге очолити Єврокомісію.