Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Еврокомиссии приехала в Киев

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 08:45
Президент Еврокомиссии приехала в Киев
фото с твиттер

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны.

Источник: фон дер Ляйен в Twitter, которую цитирует "Европейская правда"

Прямая речь фон дер Ляйен: "Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа.

Реклама:

Мы еще решительнее, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна наконец будет свободной".

Напомним: В пятницу СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что президент Еврокомиссии планирует ехать в Киев вместе с премьером Бельгии, которая сейчас является председательствующей страной в Совете ЕС.

На этой неделе официально подтвердилось, что Урсулу фон дер Ляйен выбирают ключевым кандидатом от ее политической группы, поэтому в случае победы ЕНП на выборах она должна во второй раз возглавить Еврокомиссию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕврокомиссияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Еврокомиссия
Европейская народная партия будет выдвигать Фон дер Ляйен в президенты Еврокомиссии
Фон дер Ляйен повторно будет претендовать на должность президента Еврокомиссии 
Еврокомиссия пошла на уступки протестующим фермерам
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: