Президент Еврокомиссии приехала в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны.

Источник: фон дер Ляйен в Twitter, которую цитирует "Европейская правда"

Прямая речь фон дер Ляйен: "Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа.

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Мы еще решительнее, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна наконец будет свободной".

Напомним: В пятницу СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что президент Еврокомиссии планирует ехать в Киев вместе с премьером Бельгии, которая сейчас является председательствующей страной в Совете ЕС.

На этой неделе официально подтвердилось, что Урсулу фон дер Ляйен выбирают ключевым кандидатом от ее политической группы, поэтому в случае победы ЕНП на выборах она должна во второй раз возглавить Еврокомиссию.