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До Києва також прибули прем’єри Канади, Італії та Бельгії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 24 лютого 2024, 09:41
До Києва також прибули прем’єри Канади, Італії та Бельгії
трюдо, ілюстративне фото: getty

До Києва 24 лютого прибули, окрім президентки Єврокомісії, також прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні прибули від західного кордону потягом. 

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Пресслужба уряду Італії повідомила, що пізніше у суботу Мелоні планує з Києва запускати відеозустріч лідерів G7, де Італія зараз є головуючою країною, і до розмови запросять також президента України Володимира Зеленського. 

Нагадаємо: Перед цим стало відомо про прибуття президентки Єврокомісії. 

Про очікуваний приїзд фон дер Ляєн і прем’єра Бельгії ЗМІ неофіційно повідомляли ще у п’ятницю.

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Теми: КанадаБельгіяІталія
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