До Києва також прибули прем’єри Канади, Італії та Бельгії

До Києва 24 лютого прибули, окрім президентки Єврокомісії, також прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні прибули від західного кордону потягом.

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Пресслужба уряду Італії повідомила, що пізніше у суботу Мелоні планує з Києва запускати відеозустріч лідерів G7, де Італія зараз є головуючою країною, і до розмови запросять також президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо: Перед цим стало відомо про прибуття президентки Єврокомісії.

Про очікуваний приїзд фон дер Ляєн і прем’єра Бельгії ЗМІ неофіційно повідомляли ще у п’ятницю.