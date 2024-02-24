До Києва також прибули прем’єри Канади, Італії та Бельгії
Субота, 24 лютого 2024, 09:41
До Києва 24 лютого прибули, окрім президентки Єврокомісії, також прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.
Джерело: Reuters, "Європейська правда"
Деталі: Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні прибули від західного кордону потягом.
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Пресслужба уряду Італії повідомила, що пізніше у суботу Мелоні планує з Києва запускати відеозустріч лідерів G7, де Італія зараз є головуючою країною, і до розмови запросять також президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо: Перед цим стало відомо про прибуття президентки Єврокомісії.
Про очікуваний приїзд фон дер Ляєн і прем’єра Бельгії ЗМІ неофіційно повідомляли ще у п’ятницю.
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