В Киев также прибыли премьеры Канады, Италии и Бельгии
Суббота, 24 февраля 2024, 09:41
В Киев 24 февраля прибыли, кроме президента Еврокомиссии, также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.
Источник: Reuters, "Европейская правда"
Детали: Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мелони прибыли от западной границы поездом.
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Пресс-служба правительства Италии сообщила, что позже в субботу Мелони планирует из Киева запускать видеовстречу лидеров G7, где Италия сейчас является председательствующей страной, и к разговору пригласят также президента Владимира Зеленского.
Напомним: Перед этим стало известно о прибытии президента Еврокомиссии.
Об ожидаемом приезде фон дер Ляйен и премьера Бельгии СМИ неофициально сообщали еще в пятницу.
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