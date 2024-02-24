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В Киев также прибыли премьеры Канады, Италии и Бельгии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 09:41
В Киев также прибыли премьеры Канады, Италии и Бельгии
трюдо, иллюстративное фото: getty

В Киев 24 февраля прибыли, кроме президента Еврокомиссии, также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мелони прибыли от западной границы поездом.

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Пресс-служба правительства Италии сообщила, что позже в субботу Мелони планирует из Киева запускать видеовстречу лидеров G7, где Италия сейчас является председательствующей страной, и к разговору пригласят также президента Владимира Зеленского.

Напомним: Перед этим стало известно о прибытии президента Еврокомиссии.

Об ожидаемом приезде фон дер Ляйен и премьера Бельгии СМИ неофициально сообщали еще в пятницу.

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Темы: КанадаБельгияИталия
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