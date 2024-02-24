Росіяни за добу атакували 79 об’єктів інфраструктури у 10 областях України – МО
Субота, 24 лютого 2024, 10:12
За даними Міноборони, за добу 23-24 лютого в десяти українських областях були атаковані 103 населених пунктів та 79 об'єктів інфраструктури.
Джерело: Military media center Міноборони
Деталі: За даними воєнного відомства, внаслідок російських обстрілів десяти областей є поранені та загиблі серед цивільних – їхня кількість уточнюється.
Реклама:
Загалом окупанти обстрілювали з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 103 населених пунктів та 79 об'єктів інфраструктури.