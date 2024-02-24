Росіяни за добу атакували 79 об’єктів інфраструктури у 10 областях України – МО

За даними Міноборони, за добу 23-24 лютого в десяти українських областях були атаковані 103 населених пунктів та 79 об'єктів інфраструктури.

Джерело: Military media center Міноборони

Деталі: За даними воєнного відомства, внаслідок російських обстрілів десяти областей є поранені та загиблі серед цивільних – їхня кількість уточнюється.

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Загалом окупанти обстрілювали з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 103 населених пунктів та 79 об'єктів інфраструктури.