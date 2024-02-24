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Россияне за сутки атаковали 79 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - МО

Роман ПетренкоСуббота, 24 февраля 2024, 10:12
Россияне за сутки атаковали 79 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - МО
инфографика: МО

По данным Минобороны, за сутки 23-24 февраля в десяти украинских областях были атакованы 103 населенных пункта и 79 объектов инфраструктуры.

Источник: Military media center Минобороны

Детали: По данным военного ведомства, в результате российских обстрелов десяти областей есть раненые и погибшие среди гражданских - их количество уточняется.

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В общем оккупанты обстреливали из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 103 населенных пункта и 79 объектов инфраструктуры.

Темы: обстрелвойнаМинобороны
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