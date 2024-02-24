Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський: Зараз, як ніколи, ми потребуємо єдності

Роман ПетренкоСубота, 24 лютого 2024, 10:45
Сирський: Зараз, як ніколи, ми потребуємо єдності
фото: генштаб

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у річницю повномасштабного російського вторгнення закликав українців до єдності.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю - ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо.  Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом.

Реклама:

Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла...

Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе.

І насамкінець про найважливіше. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності.

ВІДЕО ДНЯ

Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву!".

Деталі: Сирський згадав успіхи України – битву за Київ, звільнення Зміїного, Херсону та Харківщини, а також контрнаступ, який "через об’єктивні обставини не приніс бажаного результату".

Теми: СирськийЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Сирський
Умєров та Сирський побували в першому ректрутинговому центрі у Львові
Сирський проводить аудит Сил оборони, бо є підрозділи, які взагалі не були на фронті – Арахамія
Сирський та Умєров поговорили з Остіном про фронт і боєприпаси
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: