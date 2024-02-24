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Сырский: Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в единстве

Роман ПетренкоСуббота, 24 февраля 2024, 10:45
Сырский: Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в единстве
фото: генштаб

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский в годовщину полномасштабного российского вторжения призвал украинцев к единству.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Когда многотысячные колонны российских оккупантов двинулись со всех направлений в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю - никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, которые с первых минут вступили в бой с врагом.

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Никто, кроме сотен тысяч добровольцев, которые в первые часы полномасштабной агрессии стояли в очередях в военкоматы. Кроме сотен тысяч украинцев, которые записывались в Силы территориальной обороны с первых дней. Кроме миллионов украинцев, которые силами волонтеров начали беспрецедентную в истории поддержку своей армии. Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла бой и выстояла...

Верю, что в ближайшее время мы дадим асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное.

И напоследок о самом важном. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в единстве.

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Убежден, что в единстве наша победа. И она обязательно будет. Потому что свет всегда побеждает тьму!".

Детали: Сырский вспомнил успехи Украины - битву за Киев, освобождение Змеиного, Херсона и Харьковщины, а также контрнаступление, которое "в силу объективных обстоятельств не принесло желаемого результата".

Темы: СырскийВооруженные силывойна
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