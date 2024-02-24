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Британія інвестує 245 млн фунтів, щоб закупити артилерійські снаряди для України

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 24 лютого 2024, 11:05
Британія інвестує 245 млн фунтів, щоб закупити артилерійські снаряди для України
фото: getty

Британія протягом року інвестує 245 млн фунтів стерлінгів (286 млн євро), щоб забезпечити артилерійські снаряди для України.

Джерело: пресслужба уряду Британії до 2-ї річниці повномасштабної війни, "Європейська правда"

Деталі: У комюніке Лондон зазначає, що артилерія відіграла і продовжує грати надзвичайно важливу роль на полі бою, а Україна останнім часом потерпає від гострої нестачі боєприпасів. 

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З огляду на це, Британія виділяє 245 млн фунтів стерлінгів на придбання боєприпасів та пожвавлення ланцюжків постачання, щоб забезпечити снаряди для ЗСУ. 

Окрім цього та анонсованих окремо ракет Brimstone, уряд повідомляє про підписання серії мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міноборони і британською Cook Defence Systems щодо придбання сотень гусеничних запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.

Також до 24 лютого представник консерваторів прем’єр Ріші Сунак та лідер опозиційних лейбористів Кейр Стармер (які мають великі шанси перемогти на майбутніх виборах) заявили, що Британія продовжить підтримувати Україну, повідомляє Sky News.

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Ріші Сунак повторив, що Лондон налаштований підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Стармер запевнив, що Британія буде підтримувати Україну незалежно від того, яка партія далі сформує уряд, і перемоги Росії не можна дозволити. 

"Ми не похитнемося і не полишимо їх (українців). Ми не допустимо розколу серед нас перед лицем тиранії", – заявив він. 

Нагадаємо, Британія першою підписала двосторонню безпекову угоду з Україною у розвиток декларації G7 про "гарантії безпеки". Детально про цей документ – у статті "Безпека без гарантій"

Теми: Велика Британіядопомога Українізброя
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