Британия инвестирует 245 млн фунтов, чтобы закупить артиллерийские снаряды для Украины

Великобритания в течение года инвестирует 245 млн фунтов стерлингов (286 млн евро), чтобы обеспечить артиллерийские снаряды для Украины.

Источник: пресс-служба правительства ко 2-й годовщине полномасштабной войны, "Европейская правда"

Детали: В коммюнике Лондон отмечает, что артиллерия сыграла и продолжает играть чрезвычайно важную роль на поле боя, а Украина в последнее время страдает от острой нехватки боеприпасов.

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Учитывая это, Великобритания выделяет 245 млн фунтов стерлингов на приобретение боеприпасов и оживление цепочек поставок, чтобы обеспечить снаряды для ВСУ.

Кроме этого и анонсированных отдельно ракет Brimstone, правительство сообщает о подписании серии миллионных контрактов между закупочным агентством Минобороны и британской Cook Defence Systems по приобретению сотен гусеничных запчастей для ремонта украинских танков и другой бронетехники.

Также к 24 февраля представитель консерваторов премьер Риши Сунак и лидер оппозиционных лейбористов Кейр Стармер (которые имеют большие шансы победить на предстоящих выборах) заявили, что Британия продолжит поддерживать Украину, сообщает SkyNews.

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Риши Сунак повторил, что Лондон настроен поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Стармер заверил, что Британия будет поддерживать Украину независимо от того, какая партия дальше сформирует правительство, и победы России нельзя позволить.

"Мы не пошатнемся и не оставим их (украинцев). Мы не допустим раскола среди нас перед лицом тирании", – заявил он.

Напомним, Великобритания первой подписала двустороннее соглашение по безопасности с Украиной в развитие декларации G7 о "гарантиях безопасности". Подробно об этом документе – в статье "Безопасность без гарантий"