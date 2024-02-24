Розвідка Британії проаналізувала втрати РФ за два роки великої війни

Британська розвідка проаналізувала втрати російської армії за два роки повномасштабної війни в Україні.

Джерело: огляд Міністерства оборони Великої Британії, "Європейська правда"

Деталі: "За два роки конфлікту російські втрати відповідають, а в багатьох випадках і перевищують ті, що становили початкову чисельність військ РФ", – зазначає розвідка.

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Як вказують аналітики, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків та 5 тисяч БМП і БТР, водночас вбито та поранено, ймовірно, близько 350 тисяч військовослужбовців РФ.

В огляді Міноборони Британії заявили, що для широкомасштабного вторгнення в Україну Росія спочатку розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких, ймовірно, входило близько 1300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) та щонайменше 100 тисяч осіб особового складу.

Розвідка зауважує, що мобілізація та вербування, а також виробництво та ремонт техніки дозволили Росії компенсувати втрати.

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"Російські війська в Україні зараз більші за чисельністю, ніж на початку (повномасштабної) війни. Вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту та застосовувати стратегію виснаження українських сил", – йдеться в огляді.