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Разведка Британии проанализировала потери РФ за два года большой войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 14:22
Разведка Британии проанализировала потери РФ за два года большой войны
фото: генштаб

Британская разведка проанализировала потери российской армии за два года полномасштабной войны в Украине.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании,  "Европейская правда"

Детали: "За два года конфликта российские потери соответствуют, а во многих случаях и превышают те, что составляли начальную численность войск РФ", – отмечает разведка.

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Как указывают аналитики, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5 тысяч БМП и БТР, в то же время убиты и ранены, вероятно, около 350 тысяч военнослужащих РФ.

В обзоре Минобороны Великобритании заявили, что для широкомасштабного вторжения в Украину Россия сначала развернула примерно 130 батальонных тактических групп, в состав которых, вероятно, входило около 1300 танков, более 5 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) и не менее 100 тысяч человек личного состава.

Разведка отмечает, что мобилизация и вербовка, а также производство и ремонт техники позволили России компенсировать потери.

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"Российские войска в Украине сейчас больше по численности, чем в начале (полномасштабной) войны. Они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и применять стратегию истощения украинских сил", – говорится в обзоре.

Темы: Росcияпотери в войневойна
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