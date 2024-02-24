Українські військові знищили "Тор" і "Солнцепьок" на Донеччині

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили російські "Тор" і "Солнцепьок", повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Наші війська продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на визначених напрямках.

Реклама:

Серед ураженої і пошкодженої техніки противника - ЗРК "Тор" та важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок" - на Донеччині; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ - на Запорізькому напрямку".

Деталі: Загальні втрати росіян на напрямку за добу у живій силі складають 312 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 26 одиниць, не враховуючи БпЛА.

Зокрема, це 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки.

ВІДЕО ДНЯ

Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні та 3 ракетних удари, 99 ударів дронами-камікадзе, вчинив 61 бойове зіткнення та 1127 обстрілів, в тому числі 3 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.