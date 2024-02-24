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Украинские военные уничтожили "Тор" и "Солнцепёк" в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 24 февраля 2024, 15:37
Украинские военные уничтожили Тор и Солнцепёк в Донецкой области
боевая работа ВСУ, фото: генштаб

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили российские "Тор" и "Солнцепёк", сообщил командующий ОСУВ Александр Тарнавский.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Наши войска продолжают ведение оборонительной операции и проводят активные действия на определенных направлениях.

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Среди пораженной и поврежденной техники противника - ЗРК "Тор" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк" - в Донецкой области; три квадроцикла в дополнение к танкам и ББМ - на Запорожском направлении".

Детали: Общие потери россиян на направлении за сутки в живой силе составляют 312 человек, в вооружении и военной технике - 26 единиц, не считая БпЛА.

В частности, это 3 танка, 6 боевых бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники.

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Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА различных типов.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, совершил 61 боевое столкновение и 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БпЛА боеприпасов с химическим веществом.

Темы: Донецкая областьВооруженные силы
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