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Україна та Італія підписали безпекову угоду

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 24 лютого 2024, 17:00
Україна та Італія підписали безпекову угоду
Зеленський і Мелоні, фото ОП

Президент Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Джерело: Зеленський у Telegram, пише "Європейська правда"

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Деталі: За словами президента Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Пряма мова: "Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди".

Більше деталей: Він також повідомив, що в суботу сторони обговорили також подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

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"Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", – подякував Зеленський.

Що передувало: Напередодні Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

Читайте більше про те, які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.

Теми: ЗеленськийІталіягарантії безпеки
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