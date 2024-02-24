Україна та Італія підписали безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Джерело: Зеленський у Telegram, пише "Європейська правда"

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Деталі: За словами президента Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Пряма мова: "Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди".

Більше деталей: Він також повідомив, що в суботу сторони обговорили також подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

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"Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", – подякував Зеленський.

Що передувало: Напередодні Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

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