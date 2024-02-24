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Украина и Италия подписали соглашение по безопасности

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 17:00
Украина и Италия подписали соглашение по безопасности
Зеленский и Мелони, фото ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджия Мелони подписали двустороннее соглашение по безопасности между государствами.

Источник: Зеленский в Telegram, пишет "Европейская правда"

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Детали: По словам президента Зеленского, этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией.

Прямая речь: "Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательные. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения по безопасности".

Больше деталей: Он также сообщил, что в субботу стороны обсудили также дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

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"Спасибо Италии за поддержку Украины, в частности обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года", - поблагодарил Зеленский.

Темы: ЗеленскийИталиягарантии безопасности
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