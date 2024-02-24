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Зеленський підписав першу безпекову угоду з неєвропейською державою

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 24 лютого 2024, 17:07
Зеленський підписав першу безпекову угоду з неєвропейською державою
Зеленський і Трюдо під час підписання угоди, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав у Києві "угоду про співробітництво у сфері безпеки" з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Зеленського у Telegram

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Деталі: Двостороння безпекова угода була підписана в межах візиту канадського прем'єра до України з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Пряма мова Зеленського: "Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів (2,2 мільярда доларів США. – Ред.) макрофінансової та оборонної допомоги Україні".

Що передувало: Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди Оттава й Київ почали в серпні 2023 року.

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У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.

На сьогодні аналогічні угоди Україна вже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією та Італією.

Читайте також: Які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.

Теми: Канадагарантії безпекиЗеленський
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