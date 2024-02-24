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Зеленский подписал первое соглашение по безопасности с неевропейским государством

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 17:07
Зеленский подписал первое соглашение по безопасности с неевропейским государством
Зеленский и Трюдо во время подписания соглашения, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал в Киеве "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" с премьером Канады Джастином Трюдо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Зеленского в Telegram

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Детали: Двустороннее соглашение по безопасности было подписано в рамках визита канадского премьера в Украину по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Прямая речь Зеленского: "Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (2,2 миллиарда долларов США. – Ред.) макрофинансовой и оборонной помощи Украине".

Что предшествовало: Переговоры по двустороннему соглашению по безопасности Оттава и Киев начали в августе 2023 года.

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В середине января посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.

На сегодня аналогичные соглашения Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией и Италией.

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Темы: Канадагарантии безопасностиЗеленский
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