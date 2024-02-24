Росіяни обстріляли Запорізьку область: є загибла і поранений

Внаслідок обстрілу росіянами Гуляйполя в Запорізькій області загинула жінка, чоловік дістав поранення.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Росіяни вбили 61-річну жінку у прифронтовому Гуляйполі.

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Вона загинула на власному подвірʼї від уламків внаслідок ворожого обстрілу.

32-річний чоловік, який знаходився поруч, отримав поранення руки. Його доставили у місцеву лікарню".