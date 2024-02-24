Росіяни обстріляли Запорізьку область: є загибла і поранений
Субота, 24 лютого 2024, 17:47
Внаслідок обстрілу росіянами Гуляйполя в Запорізькій області загинула жінка, чоловік дістав поранення.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "Росіяни вбили 61-річну жінку у прифронтовому Гуляйполі.
Реклама:
Вона загинула на власному подвірʼї від уламків внаслідок ворожого обстрілу.
32-річний чоловік, який знаходився поруч, отримав поранення руки. Його доставили у місцеву лікарню".