Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибшая и раненый

В результате обстрела россиянами Гуляйполя в Запорожской области погибла женщина, мужчина получил ранения.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе.

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Она погибла в собственном дворе от обломков в результате вражеского обстрела.

32-летний мужчина, который находился рядом, получил ранение руки. Его доставили в местную больницу".