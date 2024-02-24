Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибшая и раненый
Суббота, 24 февраля 2024, 17:47
В результате обстрела россиянами Гуляйполя в Запорожской области погибла женщина, мужчина получил ранения.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе.
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Она погибла в собственном дворе от обломков в результате вражеского обстрела.
32-летний мужчина, который находился рядом, получил ранение руки. Его доставили в местную больницу".