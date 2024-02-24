Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибшая и раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 24 февраля 2024, 17:47
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибшая и раненый
Гуляйполе, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами Гуляйполя в Запорожской области погибла женщина, мужчина получил ранения.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе.

Реклама:

Она погибла в собственном дворе от обломков в результате вражеского обстрела.

32-летний мужчина, который находился рядом, получил ранение руки. Его доставили в местную больницу".

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Запорожская область
Россияне усилили обстрелы Запорожской области, есть раненые гражданские - ОВА
В Запорожье и области пройдут антитеррористические учения – Федоров
Россияне 4 раза пытались атаковать позиции ВСУ на левобережье Херсонщины − Генштаб
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: