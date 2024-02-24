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Фон дер Ляєн: переговорну рамку для вступу України в ЄС розроблять до середини березня

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 24 лютого 2024, 17:59
Фон дер Ляєн: переговорну рамку для вступу України в ЄС розроблять до середини березня
Урсула фон дер Ляєн у Києві 24 лютого 2024 року, фото ОП

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час перебування в Києві заявила, що до середини березня 2024 року Єврокомісія розробить переговорну рамку, необхідну для офіційного початку переговорів про вступ.

Джерело:  "Європейська правда"

Прим: У початковій версії новини помилково були зазначені терміни виконання скрінінгу законодавства.

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Деталі:  Урсула фон ден Ляєн нагадала, що зараз тривають технічні процеси, що передують початку вступних переговорів.

"З нашого боку, з боку Єврокомісії, ми надамо в середині березня загальну рамку для переговорів (про вступ в ЄС)", – зазначила фон дер Ляєн. Необхідно зауважити, що пропозицію ЄК мають затвердити держави-члени ЄС.

Президентка додала, що ЄС вже почав процес скринінгу законодавства, і на цьому шляху ще багато роботи.

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"Я заохочую вас виконати рекомендації Єврокомісії", – зауважила президентка Єврокомісії.

Що передувало: Раніше фон дер Ляєн заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.

Раніше були сподівання, що переговорна рамка буде готова швидше, і її затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ. 

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.

Теми: ЄСзаконодавство
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