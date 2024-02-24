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Фон дер Ляйен: Скрининг законодательства для вступления в ЕС сделают до середины марта

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 17:59
Фон дер Ляйен: Скрининг законодательства для вступления в ЕС сделают до середины марта
Урсула фон дер Ляйен в Киеве 24 февраля 2024 года, фото ОП

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пребывания в Киеве заявила, что до середины марта 2024 года ЕС проведет скрининг – важный процесс оценки украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза, предшествующий официальному началу переговоров о вступлении.

Источник: "Европейская правда"

Прим: В первоначальной версии новости ошибочно были указаны сроки выполнения скрининга законодательства.

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Прямая речь фон дер Ляйен: "С нашей стороны мы предоставим в середине марта общую рамку для переговоров (о вступлении в ЕС)".

Детали: Она указала, что ЕС уже начал процесс скрининга, и на этом пути еще много работы.

"Я призываю вас выполнить рекомендации Еврокомиссии", – отметила президент Еврокомиссии.

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Ранее фон дер Ляйен заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова до европейских выборов, которые пройдут в начале июня.

Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, в январе.

Ранее были надежды, что переговорная рамка будет готова быстрее, и ее утвердят на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении. 

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них - принятие закона о лоббировании.

Темы: ЕСзаконодательство
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