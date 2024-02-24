Шахраї від імені Офісу омбудсмена пропонували рідним "включити" полонених у списки на обмін

Шахраї за допомогою зламу сторінок працівників Офісу омбудсмена в соцмережах зверталися до родин військовополонених, пропонуючи за гроші нібито включити їхніх рідних до списків на обмін.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram

Дослівно: "Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.

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Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату уповноваженого ВР України з прав людини".

Деталі: Лубінець наголосив, що працівники інституції "сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру".