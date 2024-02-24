Шахраї від імені Офісу омбудсмена пропонували рідним "включити" полонених у списки на обмін
Шахраї за допомогою зламу сторінок працівників Офісу омбудсмена в соцмережах зверталися до родин військовополонених, пропонуючи за гроші нібито включити їхніх рідних до списків на обмін.
Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram
Дослівно: "Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.
Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату уповноваженого ВР України з прав людини".
Деталі: Лубінець наголосив, що працівники інституції "сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру".