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Мошенники от имени Офиса омбудсмена предлагали родным "включить" пленных в списки на обмен

Катерина ТищенкоСуббота, 24 февраля 2024, 18:25
Мошенники от имени Офиса омбудсмена предлагали родным включить пленных в списки на обмен
Дмитрий Лубинец, фото: Anadolu Agency via Getty Images

Мошенники с помощью взлома страниц работников Офиса омбудсмена в соцсетях обращались к семьям военнопленных, предлагая за деньги якобы включить их родных в списки на обмен.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Дословно: "Злоумышленники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение "включить" их родных в списки на обмен или "ускорить" процесс обмена конкретного военнослужащего.

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Для этого они даже взламывают страницы должностных лиц государственных органов в социальных сетях. К сожалению, недавно мошенники взломали аккаунты работников Офиса омбудсмена. Недобросовестные якобы от имени этих работников присылали "просьбы" одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение по их обращениям в Секретариат уполномоченного ВР Украины по правам человека".

Детали: Лубинец отметил, что работники института "добросовестно выполняют свои должностные обязанности в условиях военного положения и никогда не высказывали к заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера".

Темы: пленныеомбудсмен
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