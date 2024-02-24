Росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, 5 поранених

Внаслідок обстрілу росіянами Білозерки на Херсонщині загинула 35-річна жінка, поранено 5 осіб.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Окупанти вкрили вогнем Білозерку, є загиблі та поранені.

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На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки… Її чоловік – поранений. Наразі "швидка" везе його до лікарні.

Шпиталізували ще одну 30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав".

Оновлено: Пізніше Прокудін уточнив, що через російський обстріл Білозерки одна жінка загинула, ще одна жінка і 4 чоловіків дістали поранень.

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"Одна жінка отримала поранення, не сумісні з життям. Ще п’ятеро людей – травмовані. Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років. Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога", – написав він.