Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, 5 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 24 лютого 2024, 19:55
Росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, 5 поранених
Білозерка, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Білозерки на Херсонщині загинула 35-річна жінка, поранено 5 осіб.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Окупанти вкрили вогнем Білозерку, є загиблі та поранені.

Реклама:

На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки… Її чоловік – поранений. Наразі "швидка" везе його до лікарні.

Шпиталізували ще одну 30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав".

Оновлено: Пізніше Прокудін уточнив, що через російський обстріл Білозерки одна жінка загинула, ще одна жінка і 4 чоловіків дістали поранень.

ВІДЕО ДНЯ

"Одна жінка отримала поранення, не сумісні з життям. Ще п’ятеро людей – травмовані. Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років. Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога", – написав він.

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Херсонська область
ЗМІ: На Херсонщині впав російський літак Су-34
Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранені
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: поранений 72-річний чоловік
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: