Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина, 5 человек ранены

Катерина ТищенкоСуббота, 24 февраля 2024, 19:55
Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина, 5 человек ранены
Белозерка, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами Белозерки на Херсонщине погибла 35-летняя женщина, ранены 5 человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Оккупанты покрыли огнем Белозерку, есть погибшие и раненые.

Реклама:

К сожалению, очередной вражеский обстрел унес жизнь 35-летней женщины... Ее муж – ранен. Сейчас "скорая" везет его в больницу.

Госпитализировали еще одну 30-летнюю местную жительницу, которая была дома с годовалым ребенком. К счастью, малыш не пострадал".

Обновлено: Позже Прокудин уточнил, что из-за российского обстрела Белозерки одна женщина погибла, еще одна женщина и 4 мужчин получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

"Одна женщина получила ранения, не совместимые с жизнью. Еще пять человек - травмированы. Это 36-летняя женщина и мужчины, 50, 36, 45 и 39 лет. Всех пострадавших доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями. Им оказывается медицинская помощь", - написал он.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Херсонская область
СМИ: На Херсонщине упал российский самолет Су-34
Россияне обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен 72-летний мужчина
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: