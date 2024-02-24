Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина, 5 человек ранены

В результате обстрела россиянами Белозерки на Херсонщине погибла 35-летняя женщина, ранены 5 человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Оккупанты покрыли огнем Белозерку, есть погибшие и раненые.

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К сожалению, очередной вражеский обстрел унес жизнь 35-летней женщины... Ее муж – ранен. Сейчас "скорая" везет его в больницу.

Госпитализировали еще одну 30-летнюю местную жительницу, которая была дома с годовалым ребенком. К счастью, малыш не пострадал".

Обновлено: Позже Прокудин уточнил, что из-за российского обстрела Белозерки одна женщина погибла, еще одна женщина и 4 мужчин получили ранения.

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"Одна женщина получила ранения, не совместимые с жизнью. Еще пять человек - травмированы. Это 36-летняя женщина и мужчины, 50, 36, 45 и 39 лет. Всех пострадавших доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями. Им оказывается медицинская помощь", - написал он.