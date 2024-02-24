Зеленський – лідерам G7: Ви знаєте, що нам потрібно, і розумієте, що це потрібно вчасно

Зеленський під час звернення до лідерів G7 разом із фон дер Ляєн, Трюдо і Мелоні в Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів G7 закликав надати допомогу Україні в боротьбі з агресією РФ вчасно.

Джерело: відео звернення, опубліковане в Telegram президента

Пряма мова: "Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас".

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Деталі: За словами президента, Україна і партнери вже "досягли багато, і світ відчуває, що Путін може програти війну".

"І коли він програє, виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке переможе, і ми повинні це забезпечити", – сказав він.

Зеленський подякував країнам G7 за підтримку протягом 2 років війни й наголосив, що "той страшний день 24 лютого і весь жах, принесений Росією, все ж не позбавив нормального майбутнього Україну".

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"Будь ласка, памʼятайте, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений, і завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching. І це абсолютно вірно", – сказав він.