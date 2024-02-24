Зеленский – лидерам G7: Вы знаете, что нам нужно, и понимаете, что это нужно вовремя

Зеленский во время обращения к лидерам G7 вместе с фон дер Ляйен, Трюдо и Мелони в Киеве, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 призвал оказать помощь Украине в борьбе с агрессией РФ вовремя.

Источник: видео обращения, опубликованное в Telegram президента

Прямая речь: "Вы очень хорошо знаете, что нам нужно, чтобы защитить наше небо, чтобы укрепить нашу армию на земле. И вы знаете все, что нам нужно для поддержки и продолжения наших успехов на море. И вы хорошо понимаете, что нам нужно все это вовремя. Мы рассчитываем на вас".

Реклама:

Детали: По словам президента, Украина и партнеры уже "достигли многого, и мир чувствует, что Путин может проиграть войну".

"И когда он проиграет, выиграет не просто кто-то один в мире, а все глобальное сообщество народов и международное право как таковое победит, и мы должны это обеспечить", - сказал он.

Зеленский поблагодарил страны G7 за поддержку в течение 2 лет войны и подчеркнул, что "тот страшный день 24 февраля и весь ужас, принесенный Россией, все же не лишил нормального будущего Украину".

ВИДЕО ДНЯ

"Пожалуйста, помните, что имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен, и всегда именно это открывает пространство для настоящей безопасности и развития демократии. Мы слышим в это время: History is watching. И это абсолютно верно", - сказал он.