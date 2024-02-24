Прем'єр Словаччини вважає, що війна РФ почался "з розгулу українських неонацистів"

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна Росії проти України в 2014 році почалася з "розгулу українських неонацистів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: У відео на Facebook Фіцо сказав, що війна почалася в 2014 році з "розгулу українських неонацистів".

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За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб "ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід".

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу "до початку Третьої світової війни".

Водночас Фіцо заявив, що військове вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права.

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Що передувало: Раніше після січневої зустрічі зі своїм словацьким колегою в Ужгороді український прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Братислава не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.

А напередодні, коли Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема Київ, Фіцо сказав, що в українській столиці "абсолютно нормальне життя".