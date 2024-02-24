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Премьер Словакии считает, что война РФ началась "с разгула украинских неонацистов"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 24 февраля 2024, 19:48
Премьер Словакии считает, что война РФ началась с разгула украинских неонацистов
Роберт Фицо, фото AFP via Getty Images

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что война России против Украины в 2014 году началась с "разгула украинских неонацистов".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: В видео на Facebook Фицо сказал, что война началась в 2014 году с "разгула украинских неонацистов".

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По его словам, военное вторжение в Украину со стороны РФ также заключается в том, чтобы "ввести Россию в заблуждение, что НАТО не будет расширяться дальше на восток".

Словацкий премьер охарактеризовал возможное членство Украины в НАТО как хорошую основу "до начала Третьей мировой войны".

В то же время Фицо заявил, что военное вторжение в Украину является нарушением международного права.

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Что предшествовало: Ранее после январской встречи со своим словацким коллегой в Ужгороде украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Братислава не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.

А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".

Темы: СловакияРосcиявойна
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