Премьер Словакии считает, что война РФ началась "с разгула украинских неонацистов"
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что война России против Украины в 2014 году началась с "разгула украинских неонацистов".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality
Детали: В видео на Facebook Фицо сказал, что война началась в 2014 году с "разгула украинских неонацистов".
По его словам, военное вторжение в Украину со стороны РФ также заключается в том, чтобы "ввести Россию в заблуждение, что НАТО не будет расширяться дальше на восток".
Словацкий премьер охарактеризовал возможное членство Украины в НАТО как хорошую основу "до начала Третьей мировой войны".
В то же время Фицо заявил, что военное вторжение в Украину является нарушением международного права.
Что предшествовало: Ранее после январской встречи со своим словацким коллегой в Ужгороде украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Братислава не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.
Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.
А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".