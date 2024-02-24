Росіяни вдарили по фермі на Харківщині, загинуло понад 20 тварин
Субота, 24 лютого 2024, 22:51
Внаслідок російського удару по території фермерського господарства в с. Лиман Харківської області сталася масштабна пожежа, загинуло понад 20 свиней.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Сьогодні ввечері російські війська здійснили черговий удар по території фермерського господарства с. Лиман Харківської області.
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Внаслідок влучання боєприпасів сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів'я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв.м.
Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло".
Деталі: Працівники фермерського господарства не постраждали.
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