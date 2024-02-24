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Росіяни вдарили по фермі на Харківщині, загинуло понад 20 тварин

Катерина ТищенкоСубота, 24 лютого 2024, 22:51
Росіяни вдарили по фермі на Харківщині, загинуло понад 20 тварин
пожежа на фермі, фото ДСНС

Внаслідок російського удару по території фермерського господарства в с. Лиман Харківської області сталася масштабна пожежа, загинуло понад 20 свиней.

Джерело: ДСНС України

наслідки пожежі на фермі, фото ДСНС
наслідки пожежі на фермі, фото ДСНС

Дослівно: "Сьогодні ввечері російські війська здійснили черговий удар по території фермерського господарства с. Лиман Харківської області.

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Внаслідок влучання боєприпасів сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів'я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв.м.

Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло".

 

Деталі: Працівники фермерського господарства не постраждали.

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Теми: Харківська областьвійна
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