Россияне ударили по ферме на Харьковщине, погибло более 20 животных
Суббота, 24 февраля 2024, 22:51
В результате российского удара по территории фермерского хозяйства в с. Лиман Харьковской области произошел масштабный пожар, погибло более 20 свиней.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Сегодня вечером российские войска совершили очередной удар по территории фермерского хозяйства с. Лиман Харьковской области.
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В результате попадания боеприпасов произошел масштабный пожар в здании фермы, где находилось поголовье свиней. Площадь пожара составила около 600 кв.м.
Чрезвычайникам удалось спасти 52 животных, перегнав их в другое хозяйственное здание. Более двух десятков свиней погибло".
Детали: Работники фермерского хозяйства не пострадали.
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