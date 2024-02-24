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Россияне ударили по ферме на Харьковщине, погибло более 20 животных

Катерина ТищенкоСуббота, 24 февраля 2024, 22:51
Россияне ударили по ферме на Харьковщине, погибло более 20 животных
пожар на ферме, фото ГСЧС

В результате российского удара по территории фермерского хозяйства в с. Лиман Харьковской области произошел масштабный пожар, погибло более 20 свиней.

Источник: ГСЧС Украины

 

Дословно: "Сегодня вечером российские войска совершили очередной удар по территории фермерского хозяйства с. Лиман Харьковской области.

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В результате попадания боеприпасов произошел масштабный пожар в здании фермы, где находилось поголовье свиней. Площадь пожара составила около 600 кв.м.

Чрезвычайникам удалось спасти 52 животных, перегнав их в другое хозяйственное здание. Более двух десятков свиней погибло".

 

Детали: Работники фермерского хозяйства не пострадали.

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Темы: Харьковская областьвойна
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