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Повітряні сили: За два роки знищено 1905 ворожих ракет, з яких 25 "Кинджалів"

Катерина ТищенкоСубота, 24 лютого 2024, 23:11
Повітряні сили: За два роки знищено 1905 ворожих ракет, з яких 25 Кинджалів
російські МіГ-31 із "Кинджалами", фото AFP via Getty Images

За два роки повномасштабної війни Повітряні сили разом із Силами оборони знищили 1905 ворожих ракет, зокрема 25 "Кинджалів".

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Дослівно: "Загалом, у взаємодії із Силами оборони України знищено:

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1905 ракет різних типів. Серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал";

4844 – ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

340 – літаків;

ВІДЕО ДНЯ

325 – вертольотів".

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаППО
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