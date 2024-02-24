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Воздушные силы: За два года уничтожено 1905 вражеских ракет, из которых 25 "Кинжалов"

Катерина ТищенкоСуббота, 24 февраля 2024, 23:11
Воздушные силы: За два года уничтожено 1905 вражеских ракет, из которых 25 Кинжалов
российские МиГ-31 с "Кинжалами", фото AFP via Getty Images

За два года полномасштабной войны Воздушные силы вместе с Силами обороны уничтожили 1905 вражеских ракет, в том числе 25 "Кинжалов".

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

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Дословно: "В целом, во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:

1905 ракет различных типов. Среди них: 43 баллистических и 25 аэробаллистических – Х-47М2 "Кинжал";

4844 – ударных дронов и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня;

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340 – самолетов;

325 – вертолетов".

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаПВО
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