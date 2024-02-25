На ТОТ військовим РФ забезпечують можливості проголосувати на виборах Путіна – ЦНС

ПРОПАГАНДИСТСЬКІ ПЛАКАТИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ. ФОТО З TELEGRAM НАЗАРОВА

За даними спротиву, росіяни активно проводять підготовку забезпечення можливості для військових окупантів проголосувати на ТОТ під час так званих виборів президента Росії.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Російсько-окупаційні адміністрації продовжують проводити підготовчі заходи до проведення на ТОТ півдня та сходу України так званих "виборів" президента РФ.

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В контексті цього, окупаційна влада з початку поточного місяця основну увагу зосереджує на забезпеченні "виборчих прав" представникам російсько-окупаційних військ на окупованих територіях".

Деталі: Також, повідомляють у ЦНС, Центральна виборча комісія РФ достроково погодила питання голосування представників РОВ на кінець поточного місяця. За оперативними даними, окупанти матимуть змогу "проголосувати" через виїзні та стаціонарні "виборчі дільниці" у спеціально відведений час.

Крім того, додають у спротиві, разом з цим, окупанти вживають додаткові обмежувальні заходи щодо гарантії безпеки та недопущення зриву "голосування" українським підпіллям.