ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ПЛАКАТЫ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ. ФОТО ИЗ TELEGRAM НАЗАРОВА

По данным сопротивления, россияне активно проводят подготовку обеспечения возможности для военных оккупантов проголосовать на ВОТ во время так называемых выборов президента России.

Источник: ЦНС

Дословно: "Российско-оккупационные администрации продолжают проводить подготовительные мероприятия к проведению на ВОТ юга и востока Украины так называемых "выборов" президента РФ.

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В контексте этого, оккупационные власти с начала текущего месяца основное внимание сосредоточивают на обеспечении "избирательных прав" представителям российско-оккупационных войск на оккупированных территориях".

Детали: Также, сообщают в ЦНС, Центральная избирательная комиссия РФ досрочно согласовала вопрос голосования представителей РОВ на конец текущего месяца. По оперативным данным, оккупанты смогут "проголосовать" через выездные и стационарные "избирательные участки" в специально отведенное время.

Кроме того, добавляют в сопротивлении, вместе с этим, оккупанты принимают дополнительные ограничительные меры по гарантии безопасности и недопущения срыва "голосования" украинским подпольем.