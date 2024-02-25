На ВОТ военным РФ обеспечивают возможности проголосовать на выборах Путина – ЦНС
По данным сопротивления, россияне активно проводят подготовку обеспечения возможности для военных оккупантов проголосовать на ВОТ во время так называемых выборов президента России.
Источник: ЦНС
Дословно: "Российско-оккупационные администрации продолжают проводить подготовительные мероприятия к проведению на ВОТ юга и востока Украины так называемых "выборов" президента РФ.
В контексте этого, оккупационные власти с начала текущего месяца основное внимание сосредоточивают на обеспечении "избирательных прав" представителям российско-оккупационных войск на оккупированных территориях".
Детали: Также, сообщают в ЦНС, Центральная избирательная комиссия РФ досрочно согласовала вопрос голосования представителей РОВ на конец текущего месяца. По оперативным данным, оккупанты смогут "проголосовать" через выездные и стационарные "избирательные участки" в специально отведенное время.
Кроме того, добавляют в сопротивлении, вместе с этим, оккупанты принимают дополнительные ограничительные меры по гарантии безопасности и недопущения срыва "голосования" украинским подпольем.