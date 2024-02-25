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Ворог атакував 6 громад Сумщини, майже 200 вибухів за добу

Ольга Глущенко Неділя, 25 лютого 2024, 03:08
Ворог атакував 6 громад Сумщини, майже 200 вибухів за добу
руйнування на Сумщині внаслідок російських обстрілів, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 20 обстрілів шести громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 197 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

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По Краснопільській громаді ворог бив з міномету, 8 вибухів та артилерії, 4 вибухи.

По Великописарівській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 26 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксовано обстріли з АГС, 109 вибухів; з міномету, 32 вибухи, артилерії, 4 вибухи та удар двома FPV-дронами.

ВІДЕО ДНЯ

По Миропільській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, 3 вибухи.

На територію Хотінської громади ворог скинув 4 міни.

По Новослобідській громаді здійснено  артилерійський обстріл, 5 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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