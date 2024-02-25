Ворог атакував 6 громад Сумщини, майже 200 вибухів за добу
Протягом минулого дня росіяни здійснили 20 обстрілів шести громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Загалом зафіксовано 197 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади.
По Краснопільській громаді ворог бив з міномету, 8 вибухів та артилерії, 4 вибухи.
По Великописарівській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 26 вибухів.
У Білопільській громаді зафіксовано обстріли з АГС, 109 вибухів; з міномету, 32 вибухи, артилерії, 4 вибухи та удар двома FPV-дронами.
По Миропільській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, 3 вибухи.
На територію Хотінської громади ворог скинув 4 міни.
По Новослобідській громаді здійснено артилерійський обстріл, 5 вибухів.