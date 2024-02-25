Враг атаковал 6 громад Сумщины, почти 200 взрывов за сутки
В течение прошлого дня россияне совершили 20 обстрелов шести громад Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего зафиксировано 197 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская громады.
По Краснопольской громаде враг бил из миномета, 8 взрывов и артиллерии, 4 взрыва.
По Великописаревской громаде с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 26 взрывов.
В Белопольской громаде зафиксированы обстрелы из АГС, 109 взрывов; из миномета, 32 взрыва, артиллерии, 4 взрыва и удар двумя FPV-дронами.
По Миропольской общине россияне ударили из РСЗО, 3 взрыва.
На территорию Хотинской громады враг сбросил 4 мины.
По Новослободской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, 5 взрывов.