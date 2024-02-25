Враг атаковал 6 громад Сумщины, почти 200 взрывов за сутки

разрушения на Сумщине в результате российских обстрелов, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 20 обстрелов шести громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 197 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская громады.

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По Краснопольской громаде враг бил из миномета, 8 взрывов и артиллерии, 4 взрыва.

По Великописаревской громаде с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 26 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксированы обстрелы из АГС, 109 взрывов; из миномета, 32 взрыва, артиллерии, 4 взрыва и удар двумя FPV-дронами.

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По Миропольской общине россияне ударили из РСЗО, 3 взрыва.

На территорию Хотинской громады враг сбросил 4 мины.

По Новослободской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, 5 взрывов.