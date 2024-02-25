Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине – АР

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине, обойдя бывшую представительницу в ООН и свою конкурентку от республиканцев Никки Хейли в ее родном штате.

Источник: Associated Press со ссылкой на опрос и предварительные результаты

Детали: Сейчас Трамп победил во всех гонках, где рассматривались кандидатуры от республиканцев, в частности в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

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АР отмечает, что последняя победа бывшего президента, вероятно, усилит давление на Хейли, которая была бывшим представителем Трампа в ООН и губернатором Южной Каролины с 2011 по 2017 год, с целью заставить ее покинуть гонку.

В публикации добавляют, что реванш между Трампом и президентом Джо Байденом, подобный тому, что был в 2020 году, становится все более неизбежным.

При этом Хейли пообещала остаться в гонке по крайней мере до праймериз 5 марта, но не смогла победить Трампа в своем штате, несмотря на то, что провела гораздо больше агитационных мероприятий и утверждала, что обвинения против Трампа помешают ему в борьбе с Байденом.

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Напомним: В начале февраля Байден выиграл праймериз от демократов в Южной Каролине.