Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине – АР

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 03:32
Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине – АР
Дональд Трамп, фото Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине, обойдя бывшую представительницу в ООН и свою конкурентку от республиканцев Никки Хейли в ее родном штате.

Источник: Associated Press со ссылкой на опрос и предварительные результаты

Детали: Сейчас Трамп победил во всех гонках, где рассматривались кандидатуры от республиканцев, в частности в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

Реклама:

АР отмечает, что последняя победа бывшего президента, вероятно, усилит давление на Хейли, которая была бывшим представителем Трампа в ООН и губернатором Южной Каролины с 2011 по 2017 год, с целью заставить ее покинуть гонку.

В публикации добавляют, что реванш между Трампом и президентом Джо Байденом, подобный тому, что был в 2020 году, становится все более неизбежным.

При этом Хейли пообещала остаться в гонке по крайней мере до праймериз 5 марта, но не смогла победить Трампа в своем штате, несмотря на то, что провела гораздо больше агитационных мероприятий и утверждала, что обвинения против Трампа помешают ему в борьбе с Байденом.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В начале февраля Байден выиграл праймериз от демократов в Южной Каролине.

Темы: ТрампСШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Европарламент поддержал выделение 50 млрд евро для Украины

Суд арестовал главный офис сети лабораторий "Синево": компания отвергает обвинения

Пашинский вышел на свободу под залог

В России отправили в колонию 20-летнего уроженца Украины, которого избил сын Кадырова

Сикорский в США попросил оружие для Украины 

Госдеп США: Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией

Все новости...
Трамп
Суд обязал Трампа выплатить более $454 млн штрафа по делу о мошенничестве
Зеленский: Трамп не сможет остановить войну за 24 часа
Трамп раскрыл короткий список кандидатов в его вице-президенты
Последние новости
14:34
"Когда прилетает КАБ, с потолка все падает": 47 ОМБр рассказала об обороне коксохима в Авдеевке
14:29
фотоПриспешники Путина": Фицо и Орбана в Праге встретили протестом
14:18
Лавров оценил, как Россию хотят присоединить к "саммиту мира" Украины: это ультиматум
14:12
"Не успел взойти снег, как уже горит сухостой": в ГСЧС напомнили о штрафах за сожжение сухой травы
14:01
Над созданием приложения для военных "Армия+" работает более 100 специалистов - Минобороны
13:49
В Украине не будет осадков в ближайшие дни, а на востоке ночью прогнозируют легкий мороз
13:47
Фонд гарантирования выставляет на продажу активы банков-банкротов на почти 1,5 миллиарда
13:46
Кабмин официально назначил нового главу НАПК
13:46
фотоПротаранил авто для эвакуации павших военных: на Львовщине в пьяном ДТП погибли 3 человека – СМИ
13:45
В энергосистеме профицит электричества: избыток будет покупать Польша
Все новости...
Реклама: