"Укренерго" заявило про відновлення лінії живлення ЗАЕС після обстрілів

У НЕК "Укренерго" повідомили, що відновили надійність живлення Запорізької атомної станції.

Джерело: "Укренерго"

Дослівно: "Повітряна лінія 330 кВ, що забезпечує резервне живлення об’єктів на майданчику атомної станції, відремонтована й повернута в роботу".

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"Місце пошкодження знаходилось в місці, де постійно йдуть бойові дії. Військові допускали туди наші ремонтні бригади у короткі проміжки відносного затишшя, тому працювати доводилось день і ніч".

Деталі: Повітряна лінія була значно пошкоджена внаслідок обстрілів 20 лютого.

Відтоді ЗАЕС отримувала електроенергію, необхідну для безпечного функціонування, лише по одній магістральній лінії 750 кВ.

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Що передувало: Окупована російськими агресорами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишилася на одній лінії електроживлення через знеструмлення високовольтної лінії електропередачі 330 кВ у Запорізькій області внаслідок бойових дій.