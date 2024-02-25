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"Укрэнерго" заявило о восстановлении линии питания ЗАЭС после обстрелов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 04:06
Укрэнерго заявило о восстановлении линии питания ЗАЭС после обстрелов
ЗАЭС, фото Getty Images

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что восстановили надежность питания Запорожской атомной станции.

Источник: "Укрэнерго"

Дословно: "Воздушная линия 330 кВ, обеспечивающая резервное питание объектов на площадке атомной станции, отремонтирована и возвращена в работу".

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"Место повреждения находилось в месте, где постоянно идут боевые действия. Военные допускали туда наши ремонтные бригады в короткие промежутки относительного затишья, поэтому работать приходилось день и ночь".

Детали: Воздушная линия была значительно повреждена в результате обстрелов 20 февраля.

С тех пор ЗАЭС получала электроэнергию, необходимую для безопасного функционирования, только по одной магистральной линии 750 кВ.

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Напомним: Оккупированная российскими агрессорами Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась на одной линии электропитания из-за обесточивания высоковольтной линии электропередачи 330 кВ в Запорожской области в результате боевых действий. 

Темы: ЗАЭСэлектроэнергия
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